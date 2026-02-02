Haberler

Osmanlı kasabası Göynük, havadan görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesi, Osmanlı ahşap mimarisinin yaşatıldığı tarihi kasaba olarak dron ile görüntülendi. İlçe, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla turizmde önemli bir merkez olma özelliğini sürdürüyor.

Osmanlı ahşap mimarisinin yaşatıldığı şehirlerden Bolu'nun Göynük ilçesi, dron ile görüntülendi.

Tarihi Osmanlı kasabası olan Göynük, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla her mevsim binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi evleri ve sokaklarıyla dikkati çeken ilçe, kültürel mirasını koruyarak turizmde önemli bir merkez olma özelliğini sürdürüyor.

İlçedeki Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı, Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alırken, "İstanbul'un Manevi Fatih'i" Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi de vatandaşlarca ziyaret ediliyor.

Göynük'ün simgeleri arasında yer alan Zafer Kulesi, dron çekimleriyle ilçenin genel görünümünü gözler önüne serdi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler

Devlet televizyonunda skandal yayın: Bu adamı derhal görevden alın
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Türkiye'yi sarsan cinayetlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde

Türkiye'yi sarsan ölümlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi

"O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi"