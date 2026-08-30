Göynücek'te Mevlid-i Nebi Haftası'nda Esnaf Ziyareti
Amasya'nın Göynücek ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğü heyeti esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde Hz. Muhammed'in ticari hayatı, güzel ahlakı ve örnek kişiliği üzerine bilgiler verildi, esnafa Diyanet Dergisi hediye edildi. Müftülük yetkilileri, haftanın ilçede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla esnaf ziyaret edildi.
Göynücek İlçe Müftülüğünce, İlçe Müftü Vekili Kerim Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete Manevi Danışman Hüseyin Yağız ile Çarşı Camii İmam Hatibi İbrahim Topal da katıldı.
Heyet, ziyaret ettiği esnafın Mevlid-i Nebi Haftası'nı kutladı.
Din görevlileri, ziyaretlerde Hz. Muhammed'in ticari hayatının, güzel ahlakının ve örnek kişiliğinin toplum ve esnaf hayatındaki önemine ilişkin bilgi verdi.
Esnafa, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Diyanet Dergisi" hediye edildi.
Müftülük yetkilileri, Mevlid-i Nebi Haftası'nın ilçede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine, güzel ahlakın yaygınlaşmasına vesile olması temennisinde bulundu.