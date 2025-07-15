Göynücek'te 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, Kaymakam Osman Demirgül ve ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler kabirleri başında dualarla anıldı.
Ziyarette şehitlere duyulan minnet dile getirildi.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel