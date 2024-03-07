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Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemiz ağzımızda

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Türkiye son dönemde meydana gelen depremlerle adeta bir beşik gibi sallanırken Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Tunceli, Bingöl ve Erzincan'a yönelik deprem uyarısında bulunan Görür, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında Tunceli, Bingöl ve Erzincan'a yönelik deprem uyarısında bulunarak, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda" dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Türkiye son dönem art arda meydana gelen depremlerle sarsılırken, Prof. Dr. Naci Görür katıldığı TELE1 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TUNCELİ VALİSİ SESİMİZİ DUYUP CİDDİ BİR FAALİYET GÖSTERDİ"

Görür'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde; "'Hocam Marmara'yı konuştuk başka nerede deprem bekliyorsunuz?' diyorlar. Şimdi parmağımı kapatıyorum Tunceli diyorum. Tunceli'ye dikkat diye feryat ettim, bağırdım. Sağ olsun Tunceli Valisi, anladığım kadarıyla sesimizi duymuş; şu anda ciddi bir faaliyet gösteriyorlar. Bizim yer bilimciler olarak öngörülerimiz var. Şimdi birincisi Erzincan hem de Bingöl Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde. Yani canlı fayın üzerinde yaşayan 2 kent.

"ÜZERİNE 250 SENE KOYARSAM BUGÜNLERE YAKLAŞIYOR"

Erzincan'da deprem 1939 ve 1990 yıllarında var. Erzincan- Bingöl arasındaki o fayın adına Yedisu Fayı deniyor. O fayda en son deprem 1794, 7.2 büyüklüğünde deprem olmuş. Bunun üzerine 250 sene koyarsam bugünlere yaklaşıyor. Dolasıyla periyodu da dolmuş. Bu demektir ki deprem oluşturdu, oluşturacak durumda. Bir de 6 Şubat gibi muazzam depremler oluştu. O depremlerinde buraya enerji transfer etmiş olması mümkün.

"İLK BEKLEYECEĞİMİZ DEPREM BURADA OLMALI"

Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda. Şimdi bakıyoruz; zaten fayın periyodu dolmuş, enerji yüklenmiş, 6 Şubat depremleri buraya enerji transfer etmiş olabilir. İlk bekleyeceğimiz deprem burada olmalı. Erzincan'ı ve özellikle Bingöl-Karlıova'yı çok riskli durumda düşünüyoruz. Bu bölümün hemen altında da Tunceli var. Fayın üzerinde Pülümür var. Yani bu 7'nin üzerindeki fayla burun buruna. Doğu Anadolu Fayı da bu Karlıova'yla Göynük arasında dolu. Tunceli bir kıskaç altında; Bingöl gibi. O nedenle bu kentlere özel ihtimam göstermek lazım."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Naci Görür Erzincan Tunceli Bingöl Deprem Güncel Haberler

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