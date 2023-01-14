Görüntüleri Türkiye gündemine oturan mini etekli öğretmenden yeni karar!

Özel bir eğitim kurumunda KPSS'ye yönelik eğitim veren kadın öğretmenin mini etekle ders anlattığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Günlerdir konuşulan olayın yankıları sürerken kadın öğretmen sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama metni yayınladı.

"KARARIM BU ŞEKİLDEDİR"

Mesaj yoluyla ya da yorum olarak hakkında yazılan olumsuz yazılarla ilgili hukuki işlem başlatacağını ifade eden kadın öğretmen, "Bir yerde videomu görmeniz halinde şikayet ederseniz mutlu olurum. Uzun yıllardır mesleğe gönül vermiş biri olarak kararım bu şekildedir" ifadelerini kullandı.

ÇIKAN HABERLERE İSYAN ETMİŞTİ

Görüntüleri infial yaratan kadın öğretmen, geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir paylaşımda şu cümlelere yer vermişti: "Dostlarım, sevdiklerim var… Neden her paylaştığımı her gün isim soy isim belirterek ve hedef göstererek haber yaptığınızı anlamıyorum… Gerçekten merak ediyorum amaç benim bu durumdan zarar görmem mi? Yahut daha fazla tıklanma almak mı ? Ya da benim düşünemediğim başka stratejiler mi var? Gerçekten bu durumdan zarar görmem halinde mutlu mu olacaksınız? Zafer mi kazanmış olacaksınız ? Bilmiyorum… Şaşkınım… Sevenlerimden destek bekliyorum. Sadece bu kadar…"