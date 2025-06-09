Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç Isparta'da toprağa verildi

Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç Isparta'da toprağa verildi
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ANTALYA'daki tünel girişinde sol şeride geçmek isteyen otomobil ile arkasından gelen 2 motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden Mustafa Karakoç (20), memleketi Isparta'da toprağa verildi.

ANTALYA'daki tünel girişinde sol şeride geçmek isteyen otomobil ile arkasından gelen 2 motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden Mustafa Karakoç (20), memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Antalya- Kemer kara yolunun Büyük Çaltıcak'tan sonraki ikinci tünel girişinde meydana geldi. Otomobil sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada, arkadan gelen iki motosikletin karıştığı kaza meydana geldi. Motosikletler devrilirken, üzerindeki 4 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, motosikletlerden birinde bulunan Mustafa Karakoç ve Aden Nisa Bağcı'nın (21) hayatını kaybettiğini belirlendi. Diğer motosikletteki M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobildeki S.A. (33) ve S.A. (23) ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Cansız bedenler de otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

Kazaya ilişkin görüntüyü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde; otomobilin sağ şeritten sol tarafa doğru dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen motosikletlerden birinin çarpması, ardından gelen diğer motosikletin kazaya karıştığı anlar yer aldı. Diğer yandan Mustafa Karakoç'un cenazesi, bu sabah yakınları tarafından alınarak Isparta'ya götürüldü. Isparta'nın merkez Yedişehitler Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Karakoç, Gülistan Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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