Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
Denizli Devlet Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bir ameliyathanede kaydedilen görüntülerde tavandan su aktığı ve önlem olarak altına kova koyulduğu görülüyor. Görevlilerin hastanın oldukça yakınına bırakılan kovanın yanında operasyona devam ettikleri ve aralarında konuştukları anlar da videoda yer aldı.
Denizli Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
YERE KOVA KOYUP OPERASYONA DEVAM ETTİLER
İnternete düşen görüntülerde ameliyathanenin tavanından sular aktığı ve hastanın yakınına koyulan kovayla operasyona devam edildiği anlar yer aldı.
SULAR NEREDEYSE HASTANIN ÜZERİNE AKACAKTI
Tavandan sızan suların neredeyse hastanın üzerine aktığı görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan gazeteci Timur Soykan, "Denizli Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılacağına dair raporları haber yapmıştık. Dün HEP-SEN üyesi sağlık çalışanları hastane önünde eylem yaptı ve 'Sağlık çalışanlarının ve hastalarımızın ölmesini istemiyoruz' diye haykırdılar." dedi.