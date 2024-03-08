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Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar

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Denizli Devlet Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bir ameliyathanede kaydedilen görüntülerde tavandan su aktığı ve önlem olarak altına kova koyulduğu görülüyor. Görevlilerin hastanın oldukça yakınına bırakılan kovanın yanında operasyona devam ettikleri ve aralarında konuştukları anlar da videoda yer aldı.

Denizli Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

YERE KOVA KOYUP OPERASYONA DEVAM ETTİLER

İnternete düşen görüntülerde ameliyathanenin tavanından sular aktığı ve hastanın yakınına koyulan kovayla operasyona devam edildiği anlar yer aldı.

Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar

SULAR NEREDEYSE HASTANIN ÜZERİNE AKACAKTI

Tavandan sızan suların neredeyse hastanın üzerine aktığı görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan gazeteci Timur Soykan, "Denizli Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılacağına dair raporları haber yapmıştık. Dün HEP-SEN üyesi sağlık çalışanları hastane önünde eylem yaptı ve 'Sağlık çalışanlarının ve hastalarımızın ölmesini istemiyoruz' diye haykırdılar." dedi.

Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Ameliyat Denizli Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Tolga Tplg:

Sorun yok amaliyat sonrası halledilir. Bir bu dert olsun üşkede. Her şeye muhalafet yapmayın

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Onur Yener:

Her hastanenin teknisyeni, teknikeri var, ne iş yapıyor, baş hekim de mi görmüyor.

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