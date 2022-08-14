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Maltepe'deki yurtta çekilen görüntülerle ilgili KYK'dan açıklama geldi: Mülteci değil, bilim insanları

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Maltepe'de bulunan bir öğrenci yurdunda Arap mültecilerin bedavaya kaldığı iddiasıyla ilgili KYK'dan açıklama geldi. Yurtların öğrencilerin konaklamadığı dönemde etkinlikler için misafirlere açıldığı, görüntülerdeki kişilerin de 4. Uluslararası Gençlik Buluşması'nda konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençler olduğu belirtildi.

İstanbul Maltepe'de bulunan ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturdu. Görüntülerdeki kişilerin Arap mülteciler olduğu ve konaklama ve yemek masraflarının ücretsiz şekilde karşılandığı öne sürüldü.

İddialar vatandaşların ve siyasilerin tepkilerini çekerken konu hakkında KYK'dan açıklama geldi. Yurtların öğrencilerin konaklamadığı günlerde genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edildiği belirtilen açıklamada, görüntülerdeki kişilerin seminerlere konuşmacı olarak katılan bilim insanları ve katılımcı gençler olduğu ifade edildi.

KYK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kredi ve Yurt Genel Müdürlüğümüz, 81 ilimizde bulunan 775 öğrenci yurduyla, dünyanın devlet eliyle yürütülen en büyük ve en kapsamlı konaklama hizmetini sağlamaktadır. Yurtlarımız, sahip olduğu altyapıyla sadece öğrencilerimize değil, pandemi, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde vatandaşlarımızın tamamına, müdahale ekipleri personeline, belediyelere, güvenlik güçlerine hizmet vermektedir.

Bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğumuz 1 Eylül'e kadar devam edecek Seyahatsever Projesi ile bugün itibariyle 60.000 gencimiz yaz tatillerini kendi evleri olan yurtlarımızda geçirmiştir.Aynı zamanda yurtlarımız, öğrencilerin konaklamadığı günlerde ulusal ve uluslararası genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edilmektedir. Bu kapsamda Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, 40 farklı ülkeden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gençlik Buluşması için 20 Ağustos 2022 tarihine kadar konaklama noktası olarak belirlenmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde yer alan şahıslar ise yerel kıyafetleriyle seminerlerde konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençlerden oluşmaktadır. Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur. "

Görüntüler tartışma konusu olmuştu! Maltepe'deki KYK yurdunda kalan Arapların kim olduğu ortaya çıktı

Maltepe'deki yurtta çekilen görüntülerle ilgili KYK'dan açıklama geldi: Mülteci değil, bilim insanları

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Maltepe Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Buba Nasler:

Sana ne herseyden haberim olmasin devlet akli bu. Asil videoyu cekeni bulun

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Yunus N N:

Din kardeşlerimiz

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ERKAN ÜNAL:

Hangi bilim üzerine çalışmışlar Bi de onu aciklasalarmis,devletin yurdunda kaldığına göre devletin yararına yönelik çalışma yapmışlar demekki de hangicalisma acaba

Cevap Yaz 23 49 Yayından Kaldır
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