Görüntü maden faciasından tam 11 gün önce çekilmiş! Sendika başkanından köçekli eğlence

41 canımızın yitip gittiği Bartın'daki maden faciasının ardından internete düşen bir video kısa sürede gündem oldu. Maden ocağında çalışan işçilerin üye olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası'nın 11 gün önce yapılan seçimini mevcut başkan Hakan Yeşil kazanmıştı. Yeşil'in seçimleri kazandıktan sonra sendikaya köçek çağırdığı, davul ve klarnet eşliğinde köçekle karşılıklı oynadığı görüntüler ortaya çıktı.