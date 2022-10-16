Görüntü maden faciasından tam 11 gün önce çekilmiş! Sendika başkanından köçekli eğlence
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41 canımızın yitip gittiği Bartın'daki maden faciasının ardından internete düşen bir video kısa sürede gündem oldu. Maden ocağında çalışan işçilerin üye olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası'nın 11 gün önce yapılan seçimini mevcut başkan Hakan Yeşil kazanmıştı. Yeşil'in seçimleri kazandıktan sonra sendikaya köçek çağırdığı, davul ve klarnet eşliğinde köçekle karşılıklı oynadığı görüntüler ortaya çıktı.
Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 işçinin üye olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası'nın başkanı Hakan Yeşil'in sendikada köçek oynattığı görüntüler ortaya çıktı.
SENDİKAYA KÖÇEK ÇAĞIRDI
Hakan Yeşil 4 Ekim'de taban delege seçimlerini kazandıktan sonra sendikaya köçek çağırdı.
KARŞILIKLI OYNADILAR
Davul ve klarnet eşliğinde önce sendika başkanlık katında köçekle karşılıklı oynayan Hakan Yeşil, BRT Tv'nin haberine göre makam odasında köçek oynattı.