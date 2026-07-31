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Pakistan'da kömür madenindeki patlamada 32 madenci hayatını kaybetti

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Pakistan'ın güneybatısındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 madenci hayatını kaybetti, 10 madenci göçük altında mahsur kaldı.

Pakistan'ın güneybatısındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 madenci hayatını kaybetti, 10 madenci göçük altında mahsur kaldı.

Maden yetkilisi Ghani Baloch, Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'da yer alan kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldiğini belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin 32 madencinin cansız bedenine ulaştığını, göçük altında 10 kişinin daha olduğunu belirten Baloch, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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