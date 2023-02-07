Görüntü Gaziantep-Adana yolundan! Depremde açılan çukurlar araçları yuttu, dev uçurumlar meydana geldi

10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler Gaziantep-Adana yolunu deyim yerindeyse yerle bir etti. Bölgeden gelen videolarda, otoyolun boydan boya çöktükten sonra seyir halindeki araçları yuttuğu ve dev uçurumlar meydana geldiği görülüyor.

Dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

SEYİR HALİNDEKİ ÇOK SAYIDA ARACI YUTTU

Art arda gerçekleşen iki depremden en çok etkilenen yerlerden biri de hiç kuşku yok ki Gaziantep- Adana otoyolu oldu. Bölgeden servis edilen videolarda, yolun sarsıntıların etkisiyle boydan boya çöktüğü ve oluşan yarıkların seyir halindeki çok sayıda aracı yuttuğu anlar yer aldı.

DEV UÇURUMLAR MEYDANA GELDİ

Öte yandan çöken Gaziantep-Adana yolunda dev uçurumlar oluştuğu ve kapatılan yol nedeniyle vatandaşların ulaşımı alternatif güzergahlar üzerinden sağladığı da görüntülere yansıdı.