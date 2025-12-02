Görme ve İşitme Engelli Öğrenciler Gelenekten Geleceğe Projesinde Yer Aldı

Diyarbakır'da Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen "Gelenekten Geleceğe El Sanatları Projesi" kapsamında üretilen özel tasarım ürünlere görme ve işitme engelli öğrenciler özel dokunuşlarıyla değer katıyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Gelenekten Geleceğe El Sanatları Projesi" kapsamında enstitü bünyesindeki kuyumculuk, nakış, giyim, yiyecek ve içecek hizmetleri, resim, taş ve dokuma atölyelerinde özel tasarım ürünler üretiliyor.

Enstitü Müdürlüğü, sanatsal olarak öne çıkan eserlere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla daha büyük anlam kazandırmak amacıyla "Gelenekten Geleceğe Özel Dokunuş" çalışmasını başlattı.

Bu çalışma ile Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu ile Surkent İşitme Engelliler İlkokulu öğrencileri gruplar halinde Olgunlaşma Enstitüsünde ağırlanıyor.

Görme ve işitme engelli çocuklar, atölyeleri tek tek gezerek yapılan çalışmalara, üretilen ürünlere katkı sunuyor.

Giyim tasarım atölyesinde hazırlanan hasır çantaların son ilmeğini atan öğrenciler, resim atölyesinde taşlar üzerine işlenen resimlere de son fırçayı vuruyor, yiyecek içecek atölyesinde hamur yoğurarak, Diyarbakır çöreği hazırlıyor.

"Sanatsal ürünlerin ellerinden çıkabileceklerini gördüler"

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, AA muhabirine, enstitü bünyesinde gelenekten geleceğe temasıyla kişiye özel ürünlerin tasarlandığını, hazırlandığını, sergilemesinin ve satışının yapıldığını söyledi.

Özel gereksinimli öğrencileri enstitüde ağırlamanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Yakut, "Öğrencilerimiz burada görerek, dokunarak eserlerimizle tanışmaya çalıştılar. Kendileri de atölyedeki çalışmaları izleyip, hissedip örnek çalışmalar yaptılar. Atölye çalışmalarını yakından takip eden öğrenciler keyifli zaman geçirdi, burada deneyim kazandı. Sanatsal ürünlerin ellerinden çıkabileceklerini gördüler. Ustalarımızın ürettiği ürünlere en son dokunuşu misafir öğrencilerimiz yaptı. Artık onların imzasıyla birlikte bu ürünleri de görebileceğiz." dedi.

Surkent İşitme Engelliler İlkokulu Müdürü Bülent Öztürk de öğrencilerin bakış açılarını zenginleştirmek amacıyla böyle buluşma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin heyecanını yakından hissettiğini dile getiren Öztürk, şunları söyledi:

"Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünün gelenekten geleceğe algısıyla öğrencilerimizi ağırlamaları, bizlere kapılarını açmaları çok kıymetli. Öğrencilerimiz atölyeleri gezerken heyecan duydular. Öğrencilerin bu ziyaretlerle ufuklarının geliştiğini görebiliyoruz. Öğrencilerin iletişimlerinin yansımasını da okulda daha fazla göreceğimizi tahmin ediyorum. Öğrenciler atölyelerdeki çalışmalarda birebir yer aldılar. Elleriyle yaptıkları ürünler onlar için farklı anlam ifade etmektedir."

"Kendimle gurur duydum"

Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Esmanur Kılıç, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsündeki çalışmalarda yer almanın çok keyifli olduğunu belirtti.

Ziyarette, sergilenen yöresel kıyafetler ve takıların ilgisini çektiğini anlatan Kılıç, "Yapılan nakış ve dikişleri, ipek ve keten şalları, bilezikleri tanıdım. Ürünlerin yapılışını düşündüm. Zor ama yapmışlar. Burada biz de eserleri tamamladık. Kendimle gurur duydum. Çok güzel bir durum. Hamur yoğurdum. Üçgen, kalp, çiçek şeklindeki desenleri kullandım. Yemek yapmayı da seviyorum. Buradaki öğretmenlere de bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim." dedi.