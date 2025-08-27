Görme Engelliler Derneği'nden Geleneksel Piknik Etkinliği

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Bafra Görme Engelliler Derneği, bu yıl beşincisini düzenlediği geleneksel piknik etkinliğinde dernek üyeleri ve ailelerini bir araya getirdi.

Alaçam ilçesindeki Geyik Koşan Mesire Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdi.

Piknik alanında Alaçam Belediyesinin temizlik ve organizasyon desteğiyle katılımcılara çeşitli yiyecek, içecek ve semaverde çay ikramları yapıldı.

Etkinlikte, mangal, canlı müzik ve çeşitli oyunlarla katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Piknikte miniklerin seslendirdiği şiirler ve görme engelli bireylerin söylediği türküler büyük beğeni topladı.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, "Engelli arkadaşlarımızla, gönüllü dostlarımızla ve ailelerimizle çok güzel bir gün geçirdik. Bu tür etkinlikler, bir aile olduğumuzu ve sosyal bağlarımızı güçlendirdiğimizi gösteriyor." dedi.

Ergül, etkinliğe destek veren Alaçam Belediyesi, araç desteği sağlayan Bafra Belediyesi, Samsun Engelliler Federasyonu Başkanı Mehmet Akbulut ve tüm gönüllülere teşekkür etti.

Dernek, bu tür organizasyonlarla engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor.

