Giresun'da görme engelli KOAH hastası UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
Giresun'un Keşap ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapalı yolda ulaşım zorluğu çeken 63 yaşındaki görme engelli KOAH hastasına, UMKE ekiplerinin yardımıyla ulaşılmayı başardı. Hasta, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Armutdüzü köyünde yalnız yaşayan, görme engeli ve KOAH hastası 63 yaşındaki bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.
Kar yağışının ardından yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye arazi tipi ambulans ve UMKE ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, İl Özel İdaresine ait iş makinesinin de yardımıyla hastalanan kişinin evine ulaştı.
Hasta, ilk müdahalenin ardından köyde bekleyen ambulansla hastaneye sevk edildi.