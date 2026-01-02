Haberler

Giresun'da görme engelli KOAH hastası UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Giresun'da görme engelli KOAH hastası UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Keşap ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapalı yolda ulaşım zorluğu çeken 63 yaşındaki görme engelli KOAH hastasına, UMKE ekiplerinin yardımıyla ulaşılmayı başardı. Hasta, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Giresun'un Keşap ilçesinde görme engelli KOAH hastası, rahatsızlanması üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Armutdüzü köyünde yalnız yaşayan, görme engeli ve KOAH hastası 63 yaşındaki bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

Kar yağışının ardından yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye arazi tipi ambulans ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, İl Özel İdaresine ait iş makinesinin de yardımıyla hastalanan kişinin evine ulaştı.

Hasta, ilk müdahalenin ardından köyde bekleyen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Adım adım mutlu son! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden

Görüşmeler başlıyor! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden
Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon