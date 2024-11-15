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Görme Engelli İsmail Er, 14 Yıllık Dostu İçin Mezarlık Yaptırdı

Görme Engelli İsmail Er, 14 Yıllık Dostu İçin Mezarlık Yaptırdı
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Isparta'da görme engelli İsmail Er, 14 yıl birlikte yaşadığı Terrier cinsi köpeği 'Mistik' için arsa satın alarak mezar yaptırdı. Mezar taşına köpeğinin fotoğrafını çizen Er, Mistik'i bir evlat gibi sevdiğini ifade etti.

ISPARTA'da görme engelli İsmail Er (62), 14 yaşında ölen köpeği 'Mistik' için arsa satın alıp etrafını çitle çevirerek mezar yaptırdı. Mezar taşına köpeğinin fotoğrafını çizdirip, doğum ve ölüm tarihi ile adını yazdıran Er, soyadı bölümüne de kendi soyadını yazdırdı.

Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er, 14 yıl önce Terrier cinsi köpeği sahiplenip 'Mistik' adını verdi. Görme engelli Er'in aynı evde yaşadığı köpeği, temmuz ayında öldü. Er, köpeğine mezar için arsa aldı. Aliköy köyünde 280 metrekarelik arsayı çitle çeviren Er, köpeği öldükten sonra buraya gömdü. Arsa girişinde köpeğe mezar yaptıran İsmail Er, mezar taşına da köpeğinin fotoğrafını çizdirip, doğum ve ölüm tarihiyle adını yazdırdı. Er, mezar taşında köpeğinin soyadı bölümüne de kendi soyadını yazdırdı. İsmail Er, görme engelli eşi Hatice Er ile köpeğinin ölümünden sonra arsayı sıklıkla ziyaret edip, mezarında dua etti.

'MİSTİK'İ CANDAN SEVDİK'

Köpeğinin mezarını ziyaret eden İsmail Er, "Mistik bize 2010 yılında 2 aylık yavruyken geldi. Arkadaşı oğluma hediye olarak vermişti. Biz, onu artık kendi çocuğumuz yerine koyduk. Dolayısıyla Er ailesinin bireyi olarak aramızda 14 yıl yaşadı. Mistik bizim için o günlerden sonra can yoldaşı oldu. Biz ona, o da bize aynı şekilde sevgisini verdi. Aramızda gönül bağı oluştu. Mistik'i candan sevdik. Onu, bizi korusun kollasın diye değil, bir evlat yerine koyarak sevdik" diye konuştu.

Köpeğine özlemini gözyaşıyla anlatan Er, onu hayatta tutmak için uzun süren tedaviler yapıldığını söyledi. Veterinerlerin Mistik'in öleceğini söylemesinin ardından arsa satın aldığına değinen Er, "Mistik, vefat etmesine yakın iyileşemeyeceğini öğrendikten sonra arayış içerisine girdik. 'Herhangi bir yere koymayalım' dedik. '280 metrekareye yakın bir arsa alarak, orada mezar oluşturalım, Mistik'in yeri belli olsun' dedik. Ben evimde kiracıyım. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte buraya da bir ev yaptırarak, Mistik ile huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Arazinin etrafını çitle çevirdik, korumaya aldık. Mistik, vefat ederken bizi de bir arsa sahibi yapmış oldu" dedi.

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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