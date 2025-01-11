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Bakanlık anket başlattı, işte yavru goril için en çok önerilen 4 isim

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Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda bulanarak koruma altına alınan yavru goril için en çok önerilen 4 isim için anket başlattı. Kullanıcılara sunulan seçenekler; Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin oldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna verilecek isim için 4 seçenekten oluşan anket düzenledi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı ve nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı. Bakanlık daha önceki paylaşımında yavru gorile isim arandığını duyurarak, vatandaşlardan isim önerilerini paylaşmalarını istemişti.

Bakanlık anket başlattı, işte yavru goril için en çok önerilen 4 isim

"ŞİMDİ SEÇİM VAKTİ"

Yeni paylaşımında Bakanlık, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti" ifadesine yer vererek, 4 isimden oluşan bir anket düzenledi. Kullanıcılara sunulan seçenekler:

  • Üzüm
  • Kömür
  • Misket
  • Zeytin
Bakanlık anket başlattı, işte yavru goril için en çok önerilen 4 isim
Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

isim Cok Hal Oldu UZUN COBANIMIZIN Cok Degerli Oglu Olan Büllonun ismini Bu Gilli Yavrumuza Uygun Görmüs Bulunuyoruz

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Asrin lideri koyar bu ismi... Zeytin diye...

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

zeytin

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Haber Yorumlarıİbrahim Yıldırım:

göril kadar değerimiz yok arkadaş :D

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Haber YorumlarıMahmutabla:

Kimsenin aklına bu yavruyu evine ülkesine göndermek gelmiyor mu acaba? İsmi döner bey olsun ve evine vatanına dönsün. Özgürce yaşasın yurdunda

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