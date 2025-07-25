Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı

Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
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Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Öte yandan, Tutdere için verilen 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri ise devam edecek.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

'EV HAPSİ' KARARI KALDIRILDI

Tutdere hakkında verilen 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılırken, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri ise devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlik tarafından Tutdere hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmişti. Tutdere, söz konusu kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSktgdn:

O zaman suçsuz göreve iadesi gerekir, saçma sapan bir yere görevden uzaklaştırma yapılmış

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıdinçer türker:

daha fazla oyla birdaha ki seçimlerde tekrar başkan olacak, halkın sevdiği destek verdiği adamı bitirmek istemek nasıl bir gaflettir,ASRIN LİDERİMİZin yönetim biçimi bu mu? Kendisi geldiğinde böyle şeyler yaşanmadı, demokrasi ne gerekiyorsa onu yapmak lazım

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

bisey bulamadılar adamın görevden aldılar diyecek söz yok artık

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Oo çok iyi haber. Artık beraber iş kurup para yapabiliriz belki ?

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıSelim K:

Konuttan çıkamaz yeni kayyum hayırlı olsun

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