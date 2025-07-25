Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

'EV HAPSİ' KARARI KALDIRILDI

Tutdere hakkında verilen 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılırken, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri ise devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlik tarafından Tutdere hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmişti. Tutdere, söz konusu kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.