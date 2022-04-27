Görevden alınan Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan geriye vatandaşları azarladığı bu görüntü kaldı

25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararları ile iptal edilen 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinde partisinin aldığı tutumu eleştirdi.

İÇİŞLERİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bu paylaşımların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık bu sabah, Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle bakanlık emrine alındığını duyurdu.

Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın yaptığı paylaşımlar şunlardı:

- Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar.

- Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.

GERİYE VATANDAŞI AZARLADIĞI GÖRÜNTÜ KALDI

Kocabıyık'ın 2 yıl öncesine ait görüntüleri, görevden alınmasıyla sosyal medyada tekrar tekrar paylaşılmaya başlandı. Koronavirüsün yaygın olduğu pandemi sürecinde Uşak'ın en kalabalık caddelerinden biri olan İsmet Paşa Caddesi'nde teftişe çıkan Funda Kocabıyık, vatandaşları azarlayarak sert tedbirler alınacağını söylemişti. Vali Kocabıyık, caddede hızla yürüdüğü esnada sıraya giren vatandaşlara yönelerek "Sosyal mesafeyi ayarlayın. Herkes, haydi!" diyerek emir vermişti.