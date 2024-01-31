Yılmaz Akçil, Danıştay 10. Daire Başkanı olarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; 29 Ocak'ta görev süresi dolan Muammer Topal'ın yerine Danıştay Genel Kurulu'nca aday gösterilen 3 isim arasından Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 29 Ocak'ta görev süresi dolan Muammer Topal'ın yerine, Danıştay Genel Kurulu'nca aday gösterilen Yılmaz Akçil, Bilge Apaydın ve Aydemir Tunç arasından Danıştay'da yapılan oylamada en yüksek oyu olan Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Akçil'in Ayasofya'nın ibadete açılması ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka uygun bulunduğuna ilişkin kararlarının altında imzası bulunuyor.