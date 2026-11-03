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Görele'de öğrenciler 2 bin pet şişeyi geri dönüşüme kazandırdı

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Giresun'un Görele ilçesindeki Hasan Ali Yücel İlk ve Ortaokulu öğrencileri, çevre duyarlılığı ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yaklaşık 2 bin pet şişe topladı. Toplanan şişeler geri dönüşüme kazandırılırken okul, yıl sonuna kadar 10 bin şişe hedeflediğini açıkladı.

Giresun'un Görele ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüme kazandırılmak üzere yaklaşık 2 bin pet şişe topladı.

Hasan Ali Yücel İlk ve Ortaokulu öğrencileri, çevre duyarlılığını artırmak, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve sürdürülebilir geleceğe destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında toplanan yaklaşık 2 bin pet şişe, öğrenciler tarafından ilgililere teslim edilerek geri dönüşüm sürecine kazandırıldı.

Okul Müdürü Mustafa Necati Genç, gazetecilere, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Yıl sonuna kadar 10 bin pet şişeyi geri dönüşüme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Genç, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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