Gordion Anti Kenti'nde 2. Arkeofilm Festivali Düzenlendi

Gordion Anti Kenti'nde 2. Arkeofilm Festivali Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen 2. Gordion Arkeofilm Festivali kapsamında üniversite öğrencileri antik kentte atölye çalışmaları yaptı ve projelerini tanıttı. Festival, tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Gordion Anti Kenti'nin tanıtımı için düzenlenen "2. Gordion Arkeofilm Festivali" kapsamında Ankara'da bulunan 6 üniversiteden öğretim görevlisi ile sinema, televizyon ve film tasarımı bölümlerinde lisans öğrencileri, antik kentte atölye çalışması gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Gordion Antik Kenti, Midas Tümülüsü, Gordion Müzesi ve kazı evinde yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, ayrıca belgesel projelerinin tanıtımını yaptı.

Kazı başkanı Prof. Dr. Charles Brian Rose, Kazı Evi'nde öğrencilere Frig Medeniyeti, antik kent ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman, üniversite öğrencilerinin Gordion'un tanıtım faaliyetleri kapsamında sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç da Gordion özelinde Polatlı ve Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı ve gelişimini sağlamak gayesiyle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Festivale 400'ün üzerinde başvuru yapıldığını aktaran Koç, "Bu atölye çalışması ve eylül ayında ikincisini gerçekleştireceğimiz festival, tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtımı açısından son derece önemli." dedi.

Atölye çalışmalarında Ankara, Hacettepe, Başkent, Bilkent, Ankara Bilim ve Hacı Bayram üniversitelerinden 30 öğrenci ile Prof. Dr. Aydan Özsoy, Prof. Dr. Ahmet Serhat Kaymas, Doç. Dr. Önder Özdem, Doç. Dr. Evren Sertalp, Dr. Eda Arısoy, öğretim görevlileri Enver Özüstün ve Fulten Larlar, ve festival direktörü Kadir Uluç yer aldı.

Festival, 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gölbaşı Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gölbaşı Belediyesi haziran ayı birinci meclis toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri kapsamında çeşitli önergeler görüşüldü.

Toplantıda, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kırgızistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kardeş şehir ilişkileri kapsamında yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Meclis toplantısı, ilgili komisyonlara havale edilen önergelerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Beypazarı'nda Kariyer Günleri etkinliği

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

Etkinlikte sigorta sektörünün geleceği, bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olacak öğrencilerin yapay zekayla geleceklerinin nasıl şekilleneceği, kariyer planlaması konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Victor Nelsson'a sürpriz talip! Galatasaray'ın ezeli rakibi istiyor

Nelsson'a sürpriz talip! Süper Lig devi şartlarını sordu
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.