Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü! - Haberler

Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü!
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Google I/O 2022'de tanıtılan Pixel 6a modeli, henüz satışa çıkmadan ikinci ele düştü. Öte yandan cihazla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz ay düzenlenen I/O 2022 konferansında yeni ürünlerini tanıtan Google, son dönemde can sıkan olaylarla karşı karşıya kalıyor. Şirketin etkinlikte vitrine çıkardığı Pixel 6a ve Pixel 7 serisi hakkında günden güne yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Google Pixel 6a, Facebook Marketplace'te listelendi.
Google Pixel 6a, ikinci ele düştü
Google I/O 2022'de tanıtılan Pixel 7 modelinin prototipi, geçen hafta eBay'de açık artırma yoluyla satışa çıktı. Kısa bir süre sonra Pro'nun canlı görüntüsü de Slashleaks tarafından paylaşıldı. Birkaç gün sonra ise TikTok'ta Pixel 6a'nın kutu açılış videosu ortaya çıktı. Son olarak aynı cihaz, Facebook Marketplace'te satışa kondu.
Google Pixel 6a, 21 Temmuz'da ABD ve Japonya'da ön siparişe açılacak. 28 Temmuz'da ise genel satışına çıkacak. Ancak çıkışına daha bir aydan fazla olmasına rağmen Facebook Marketplace'te listelendi. Akıllı telefonun ilanı daha sonra kaldırıldı, ancak yeni görüntülerin ortaya çıkmasını engelleyemedi.
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Google Pixel 6a modelinin ülkelere göre fiyatları; Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
İşlemciTensör, 5 nanometreEkran6.1 inç büyüklük, 1080×2400 çözünürlük, 60Hz, 424 ppiRAM6GB/8GBDepolama128Kamera12 Megapiksel geniş açı + 12.2 Megapiksel ultra geniş açıÖn kamera8 MegapikselVideo4K 60fps- 1080p 240 fps ve HDRİşletim SistemiAndroid 12Batarya4410 mAh, 30W hızlı şarjBoyutlar152.2 x 71.8 x 8.9 mm / 178 gramSIMNano SIM ya da eSIMDiğerEkran altı parmak izi sensörü
ABD449 dolarJaponya417 dolarKanada464 dolarBirleşik Krallık489 dolarAvustralya519 dolarİrlanda477 dolarAlmanya477 dolarFransa477 dolarİtalya477 dolarİspanya477 dolarSingapur538 dolarTayvan469 dolar
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Google Pixel 6a modelinin ülkelere göre fiyatları;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.