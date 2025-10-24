Haberler

Gönüllü Derneklerden Madagaskar'a Umut Olma Çabası
Adana merkezli Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Madagaskar'da yaşam koşullarını iyileştirmek için projeler yürütüyor. Ev inşası, su kuyusu açılması ve sağlık hizmetleri sunan dernek, bölgedeki yoksul halka umut oluyor.

Adana merkezli Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Madagaskar'da ev inşası, süt keçisi dağıtımı, su kuyusu açılması ve sağlık hizmetlerinin sağlanması için başlatılan projelerle halkın yaşam koşularının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Hint Okyanusu'nun batısındaki ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor.

Türkiye'den çok sayıda derneğin yanı sıra Adana merkezli Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de Madagaskar'daki yoksul halka umut oluyor.

Gıda ve kıyafet gibi yardımları binlerce kilometre uzaktaki Madagaskar'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek, ev inşası, süt keçisi dağıtımı, su kuyuları açılması ve sağlık hizmetlerinin sağlanması projeleriyle halkın yaşam koşularının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Dernek, kıyafet, ayakkabı, şeker ve oyuncak gibi çeşitli hediyelerle de Madagaskarlı çocukların yüzünü güldürüyor.

"Kurduğumuz sağlık merkezinde ücretsiz hizmet veriyoruz"

Derneğin kurucu başkanı Ahmet Temel, AA muhabirine, ada ülkesindeki iki farklı şehirde bulunan 9 dağıtım merkezinde her gün yemek ve ekmek ikramında bulunduklarını söyledi.

Çocukların yüzünü güldürecek çalışmalar da gerçekleştirdiklerini anlatan Temel, her yıl binlerce kişiye kıyafet yardımında bulunduklarını belirtti.

Madagaskar'daki faaliyetleri kapsamında Toliara şehrinde sağlık merkezi kurduklarını aktaran Temel, şöyle konuştu:

"Kurduğumuz sağlık merkezinde haftada 3 gün ücretsiz hizmet veriyoruz. Ayrıca köylerde su kuyuları açıyoruz. İklimin müsait olduğu bölgede hayvanları olmadığı için hayvancılık yapamayan köylülere yönelik süt keçisi projemiz var. Orada insanların kendi kendine yetebilmesi için süt keçisi dağıtıyoruz."

Madagaskar'ın dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Temel, "Çalışmalarımızı sosyal medyada vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Yüce Türk halkı buna duyarsız kalmıyor, yardımda bulunuyorlar. Biz de bunu buradaki insanlara ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

