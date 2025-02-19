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Gömeç'te Hırsızlık Operasyonu: 4 Araç Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Gömeç'te Hırsızlık Operasyonu: 4 Araç Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yediemin otoparkından çalınan 4 araçla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından 4 aracın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından gerçekleşen hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan 4 aracın çekiciyle Bursa'ya götürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, kimliği belirlenen 7 şüpheliden 6'sını Bursa'daki adreslerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Diğer şüpheli ise sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Gürcistan sınırında yakalandı.

Balıkesir'e getirilen 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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