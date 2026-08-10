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Düzce'de huzur uygulaması: 416 kişi ve 111 araç denetlendi

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde polis tarafından "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde polis tarafından "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet ve Orgeneral Rasim Betir caddeleri ile Yunus Emre Bulvarı'nda İlçe Emniyet Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile yunus timleri, durdurulan araçlarda dedektör köpekle arama yaptı.

Uygulamada 416 kişi, 111 araç, 10 kıraathane ve restoranlar kontrol edildi. Faaliyette 13 araca çeşitli maddelerden idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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