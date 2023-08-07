Gölpınar'da 100 ton saman alev alev yandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Gölpınar köyünde çıkan yangında 100 ton saman yandı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 22. 40 sıralarında Gölpınar köyünde saman deposunun yandığı bilgisi itfaiyeye haber verildi. Bunun üzerine Erzincan'dan köye itfaiye sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçerisinde yaklaşık 100 ton saman bulunan depodaki yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.