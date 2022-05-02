Gölpazarı ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Haberler

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Gölpazarı ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

AA - Zafer Özuğur - Güncel
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Gölpazarı ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

GÖLPAZARI, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Belediyeye ait kafede düzenlenen törene Kaymakam Efecan Şahin, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Arif Safi, daire amirleri sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışı içinde Ramazan Bayramı'na milletçe, huzur ve güven ortamında ulaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AA / Zafer Özuğur - Güncel

Ramazan Bayramı, Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Haberler

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