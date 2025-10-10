Haberler

Gölova'da Afetlere Hazırlık Eğitimi Düzenlendi
Sivas'ın Gölova ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan eğitim programı, afetlere hazırlık seviyesini artırmayı hedefliyor.

Sivas'ın Gölova ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve afetlere hazırlık seviyesini artırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Gölova Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Gölova Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile Sivas AFAD İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Eğitimde, afet ve acil durumlara müdahalede izlenecek yöntemler, kurumlar arası iş birliği, görev ve sorumluluklar ile TAMP'ın temel ilkeleri ele alındı.

AFAD uzmanları tarafından yapılan sunumda, özellikle depremler başta olmak üzere sel, yangın ve diğer afet türlerinde yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Toplantısı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, TÜİK Koordinatörü Hamza Uğur ile Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Soner Yıldırım, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi, Resen Kayıt Sistemi ve Tarım Sayımı konularında bilgi verdi.

Toplantıya, Kaymakam Kahveci, ilgili kurumlar ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
