Yangın Söndürme Uçağının Gölete İniş Görüntüleri Ortaya Çıktı

İZMİR'in Kiraz ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına müdahale için su ikmali yapmak için Beydağ Baraj Göleti'ne inen ancak tekrar havalanamayan uçağın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, uçağın gölete inişi yer alıyor.

Kiraz ilçesi Umurlu Mahallesi'nde, dün saat 13.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Aydın il sınırındaki yangına, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 2 helikopter, karadan da 5 arazöz müdahalede bulundu. Yangın havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın daha sonra tamamen söndürüldü. Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında, bir yangın söndürme uçağının Beydağ Baraj Göleti'nden su aldığı ancak yeniden havalanamadığı bildirildi. Pilotunun güvenli şekilde tahliye edildiği uçağa ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, uçağın gölete inişi yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı