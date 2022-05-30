Gölette boğulan Muhammed, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

AKSARAY'da serinlemek için girdiği gölette boğulan Muhammed Candan'ın (17) cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerran Göleti'nde meydana geldi. Muhammed Candan, dört arkadaşıyla birlikte gezmek için Bağlıkaya beldesindeki gölete geldi. Serinlemek için suya giren Candan, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar, suda yaptığı aramada Candan'ın cansız bedenine ulaştı. Candan'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Candan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Bağlıkaya Camisi'nde kılınan namaz sonrası Candan'ın cenazesi, toprağa verildi. Bu arada Muhammed Candan'ın, Cerran Göleti'nde çektirdiği bir fotoğrafı daha önceden sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.