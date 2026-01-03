Haberler

Göle buz kesti; termometreler eksi 39,7 dereceyi gösterdi

Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler gece saatlerinde -39,7 dereceye kadar düştü. Bu sıcaklık, Göle'nin daha önceki rekorunu kırarak Türkiye'nin en soğuk yeri olmasını sağladı. İlçedeki diğer yerlerde de düşük sıcaklıklar kaydedildi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 39,7 dereceyi gösterdi. Göle, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Göle'de son yılların en soğuk gecesi yaşandı. Göle'de akşam saatlerinde sıcaklık, sıfırın altında 30,5 derece olarak ölçüldü. İlerleyen saatlerde hava daha da soğudu. Göle'de en düşük sıcaklık, eksi 39,7 dereceye kadar düştü. Türkiye'nin en soğuk yeri Göle olurken, Göle'yi eksi 33,8 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti. Göle'nin Yavuzlar köyü de eski 33,2 derece ile Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri oldu.

'GÖLE, KENDİ REKORUNU KIRDI'

Göle'de yaşayan Güven Şimşek, Göle'nin eski 39,7 derece ile kendi rekorunu kırdığını belirtti. Seyyar tablasının önüne soba yakarak ısınan Alican Özen ise "Hava çok soğuk. Belki sobayla biraz olsun havayı ısıtabiliriz" dedi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 50 derece olarak hissedildiğini belirten Külhan İnal da kamyonetinin donmasını önlemek için günde 3-4 kez çalıştırmak zorunda kaldığını söyledi.

Bu arada gece yapılan ölçümlere göre; Ardahan ve ilçelerinde en düşük sıcaklık şöyle oldu: "Ardahan Merkez -28,7, Damal -23,2, Göle -39,7, Hanak -25,4, Çıldır -30,1."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
