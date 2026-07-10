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Kocaeli'de yeğeni tarafından bıçakla öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Kocaeli'de yeğeni tarafından bıçakla öldürülen kişinin cenazesi defnedildi
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürülen İbrahim K.'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili şüpheli E.K. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeğeni tarafından bıçakla öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kavaklı Mahallesi'nde dün yeğeni tarafından bıçakla öldürülen İbrahim K. için Kavaklı Camisi'nde tören düzenlendi.

İbrahim K'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Namık Kemal Caddesi'nde dün, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeğeni E.K. tarafından bıçaklanan İbrahim K. müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

E.K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Gök
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