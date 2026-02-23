Haberler

Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yeniköy Mahallesi Bıyık Sokak'ta bulunan tek katlı evde yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Yangın dolayısıyla evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Serkan Gök
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var

Kamera karşına geçip isyan etti: Ramazan davulcuları artık bitmeli
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz