Gölcük'te Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kavaklı Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan Muzaffer E'ye, yanına gelen O.Ç. tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Muzaffer E, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Şüpheli O.Ç. polis ekiplerince Başiskele ilçesinde yakalandı.