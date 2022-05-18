Gölcük'te KOMEK sergisi açıldı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) sergisinin açılışı yapıldı.

Kavaklı Mahallesi Kongre Sarayı'nda düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, törende yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle bu tür etkinliklerden 2 yıl uzak kaldıklarını belirtti.

İlçede 19 farklı kategoride düzenlenen kurslardan çok sayıda vatandaşın yararlandığını aktaran Karabulut, şunları söyledi:

"Zaman zaman fırsat buldukça kurslarımızı bizler de ziyaret ettik. Ziyaretimizde kursiyerlerimizin problemlerini, sorunlarını ve isteklerini aldık, çözüme ulaştırmaya çalıştık. Aynı zamanda ilçemizde bu tür faaliyetler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz iş birliği ve koordinesiyle gerçekleşti."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da KO-MEK'in, belediyenin en özel proje çalışmalarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Kursiyerlerine gerçekten çok önemli taktik ve teknik eğitimler vermiş. 2 milyonluk bir şehrin 1 milyon hanımefendisi var. Eğitim başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 700 bin kursiyere ulaşmışız. Bu verilere göre neredeyse ulaşmadığımız hanımefendi kalmamış. Bu da çok güzel bir sayıdır. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerler Çakmak'a ebru sanatıyla yapılan tablo hediye etti.

Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra sergiyi gezdi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Belediye Başkan Vekili İbrahim Tektaş, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve çok sayıda vatandaş katıldı.