Gölcük'te Kasten Öldürme Davasında Müebbet Cezası Talebi

Gölcük'te Kasten Öldürme Davasında Müebbet Cezası Talebi
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren sanık için müebbet hapis cezası talep edildi. Maktulün aile üyeleri sanıktan şikayetçi oldu, sanığın eyleminin planlı olduğu savunuldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Osman Ç. ve taraf avukatları ile maktul Muzaffer Ece'nin yakınları hazır bulundu.

Söz verilen maktul yakınları Tahsin ve Asiye Ece, Deniz Başer, Derya Usta ve Züleyha Çetindemir, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Katılanlar avukatı ise maktul ile sanık arasında bir husumet bulunmadığını savunarak, sanığın eyleminin planlı olduğunu, bu durum gözetilerek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Osman Ç. önceki savunmalarını tekrarlayarak, tahliyesini istedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Gölcük ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 29 Mart 2024'te, şehirlerarası otobüs terminalinde Osman Ç. husumetlisi olduğu iddia edilen Muzaffer Ece'yi silahla ateş etmişti.

Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Başiskele ilçesinde polis tarafından yakalanan Osman Ç, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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