Şantiyede çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gölcük'ün Merkez Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm inşaat şantiyesinde işçilerin yatakhanesinde saat 14.00 sıralarında bir yatak alev aldı. Yükselen dumanı fark eden işçilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.