Üye Girişi
Haberler
Gölcük'te demir çubukla saldırı: 1 ölü

Gölcük'te demir çubukla saldırı: 1 ölü

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde halk pazarında çıkan tartışmada Birol Şakir Kaya (70) isimli kişi, demir çubukla vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli T.Ç. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde başına demir çubukla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde kurulan halk pazarında Birol Şakir Kaya (70) ile T.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ç, demir çubukla Kaya'nın kafasına vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, buradaki çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fahri Haner - Güncel

Değirmendere Şakir Kaya Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title