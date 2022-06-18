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Gölcük'te Bahar Şenliği düzenlendi

AA - Fahri Haner - Güncel
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Gölcük'te Bahar Şenliği düzenlendi

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisince "Bahar Şenliği" düzenlendi.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisince "Bahar Şenliği" düzenlendi.

Kavaklı Mahallesi'ndeki sahilde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Cengiz Karabulut, kent bilincinin çok önemli olduğunu ifade ederek, kadınların her alanda aktif rol almalarını istediklerini kaydetti.

Hayatın her alanında kadınları görmek istediklerini dile getiren Karabulut, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisinin yaptığı çalışmaları başarılı bulduğunu sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de en anlamlı bahar şenliğini düzenlediklerini belirterek, "Çünkü yaklaşık 2 yıl süren koronavirüs dönemini yaşadık. Pandemiden sonra özlediğimiz sıcak insanlarla bir arada bulunabilme fırsatını yakaladık." ifadesini kullandı.

Bahar şenliğine, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı Özgören, Muhtarlar Derneği Gölcük Şube Başkanı Bilge Saral, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Fahri Haner - Güncel

Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kavaklı Gölcük Güncel Haberler

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