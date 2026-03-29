Haberler

İzmir'de sağanak sonucu Gölcük Gölü taştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ödemiş ilçesinde Gölcük Gölü, iki gündür süren sağanak yağış nedeniyle taştı. Mahallede su birikintileri oluşurken, belediye ekipleri göl kenarında su tahliye çalışmaları yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü, etkili olan sağanak nedeniyle taştı.

Bozdağ'daki 1050 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'ndeki göl, bölgede 2 gündür etkili olan sağanak sonucu su seviyesi yükselerek taştı.

Taşkın nedeniyle mahalle içerisindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı araç sürücüleri, yollardaki su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi.

Ödemiş Belediye ekipleri göl kenarında su tahliye çalışması yaptı.

Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, AA muhabirine, bölgede yağışın 2 gündür etkili olduğunu söyledi.

Göldeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taştığını belirten Aynalı, "Taşkının ardından bizler de hemen gölün tahliye kapaklarını açtırdık. Ayrıca durumu Ödemiş Belediyesine bildirdik. Ekipler tüm gün su tahliye çalışması gerçekleştirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

