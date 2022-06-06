Gölcük, Filistin'deki Nablus ile kardeş şehir oldu - Haberler

Gölcük Belediyesi ve Filistin'deki Nablus Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı.

Gölcük Belediyesi meclis salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Filistin ve Türkiye arasında kökleri çok eskiye uzanan, kardeşlik hukukunun üstün tutulduğu iyi ilişkiler olduğunu söyledi.

Nablus'un Gölcük ile benzer özelikler taşıyan bir şehir olduğunu belirten Sezer, "Nablus Belediyesi ile imzalayacağımız protokolün Türkiye ve Filistin halkları arasındaki kardeşliğe katkı sağlamasını ümit ediyorum." dedi.

Nablus Belediye Başkanı Sami Ahmed Hijjwi de Nablus'taki ilk hastane, okul ve saat kulesini Osmanlı'nın kurduğunu ifade etti.

Birinci Dünya Savaşı öncesi şehirde Türk doktorların olduğunu vurgulayan Hijjwi, "Bu yüzden Türkiye ile ilişkilerimiz uzun zamandan beri var. Bu kardeş protokolden sonra iki ülke ve şehirler arasında her alanda iyi olacak inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Başkanına saygı ve selamlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sezer ve Hijjwi protokolü imzaladı.

Törene, Filistin Ankara Büyükelçiliği Müşaviri Rana Abu Sibaa, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Milli Yol Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kampara ve Gölcük Belediyesi meclis üyeleri katıldı.