Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın yıl sonu sergisi, geniş katılımla Gölcük Kongre Sarayı'nda gerçekleşti - Haberler

Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen açılış törenine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Caferi Tayyar Mert, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Sayın Nihat Abiş, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, meclis üyeleri, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve 500'e yakın vatandaş katıldı.

BAŞKAN SEZER KURSİYERLERİ TEBRİK ETTİ

Yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geçmişten gelen kültürümüzün, milli birikimimizin, sanatımızın, sizlerin ellerinden yansımasını bu ilçede görmek benim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Nasip olursa inşallah ilçemizde bu el emeği göz nuru ürünlerin bir satış yeri olmasını istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda çalışması var, internet ortamında da satılmasını sağlamak istiyoruz. Usta eğiticiler başta olmak üzere kursu başarıyla tamamlayarak mezun olan kursiyerlerimizi, ayrıca; büyük emek harcanarak yapılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı başarılı sergi için de kursiyerlerimizi kutluyorum. Bu serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BİNDEN FAZLA ESER BEĞENİYE SUNULDU

Konuşmaların ardından Kaymakam Karabulut, Başkan Sezer ve beraberindeki davetlilerin katılımıyla kesilen kurdelenin ardından GÖLMEK yıl sonu sergisi ziyarete açıldı. Açılan sergide GÖLMEK'in 18 kurs merkezindeki kurslara katılan bin 900 kursiyer tarafından üretilen 1000'den fazla eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 24-27 Mayıs tarihlerinde açık kalacak sergide farklı branşlarda üretilen el emeği, göz nuru ürünler sergilenecek.

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