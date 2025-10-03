Haberler

Gölbaşı'nda Zorunlu Su Kesintisi Duyurusu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde 6 Ekim Pazartesi saat 08.00'e kadar su kesintisi olacağını açıkladı. Kesintinin, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki sorun nedeniyle dönüşümlü olarak uygulanacağı belirtildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 6 Ekim Pazartesi saat 08.00'e kadar Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde zorunlu su kesintisinin uygulanacağını duyurdu.

ASKİ'den yapılan açıklamada, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen sorun nedeniyle dönüşümlü su kesintisinin uygulandığı hatırlatıldı.

Bugün saat 15.00'ten 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'e kadar Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde zorunlu su kesintisinin uygulanacağı, bu süre zarfında yeni hat imalatı çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavruçuk, Yaylabağ, Yurtbey Mahalleleri ve Bahçelievler Mahallesi'nin bir kısmı."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
