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Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Ö.U'nun adresinde yapılan aramada 233 gram esrar, 3 hassas terazi, bir miktar kenevir ve kenevir tohumu ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.U, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerce, M.A'nın evinde yapılan aramada çeşitli türlerde 1 kilo 899 gram uyuşturucu, hassas terazi, dürbün, Kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, silahlara ait şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

M.A. ve T.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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