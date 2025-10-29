Gölbaşı'nda Su Kesintisi Uygulanacak
ASKİ, Gölbaşı'nda arıza nedeniyle yarın saat 12.00'ye kadar su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Ahiboz, Eymir ve Karşıyaka da yer alıyor.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, arıza nedeniyle yarın saat 12.00'ye kadar Gölbaşı'nda su kesintisi uygulanacağını bildirdi.
ASKİ'den yapılan açıklamada, ilçenin su ihtiyacını karşılayan pompa istasyonunda meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Su kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:
"Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kızılcaşar, Oğulbey, Örencik, Taşpınar, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ mahalleleri ile Bahçeli Evler Mahallesi'nin bir kısmı."
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel