Gölbaşı'nda Servis Minibüsü Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Gölbaşı'nda Servis Minibüsü Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir servis minibüsünün kamyona arkadan çarparak kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde servis minibüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 C 1162 plakalı servis minibüsü, aynı yöne giden 06 KA 7705 plakalı kamyona arkadan çarptı. Minibüs hurdaya dönerken, ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 yolcu ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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