Gölbaşı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlar bir araya geliyor
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurulan iftar çadırında AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir vatandaşlarla bir araya gelerek oruç açtı, birlik ve dayanışma mesajları verdi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar çadırında vatandaşlar oruçlarını açıyor.
Ak Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, burada katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Aydemir, talep ve önerileri dinledi.
Teşkilat mensuplarının da yer aldığı buluşmada birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.
Program kapsamında ev ziyaretleri de gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Soner Aksakal