Gölbaşı'nda Maarif Halk Dansları Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi Düzenlendi

Gölbaşı'nda Maarif Halk Dansları Topluluğu Yıl Sonu Gösterisi Düzenlendi
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Maarif Halk Dansları Topluluğu, yıl sonu gösterisi ile kültürel zenginliklerini sergiledi. Etkinliğe katılan protokol üyeleri ile vatandaşlar, Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunlarını izledi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Maarif Halk Dansları Topluluğu yıl sonu gösterisi gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte protokol konuşmalarının ardından, Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunları sahnelendi.

Gösterilerin ardından katılımcılara belge takdimi yapıldı. Etkinlik, halk danslarının kültürel zenginliğini yansıttığı gösterilerle sona erdi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
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