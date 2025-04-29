Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu

Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
'Valinin yeğeniyim' yalanı pahalıya patladı

"Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir 'Bahçeli' gafı daha

DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir "Bahçeli" gafı daha

Gölbaşı'nda Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı

Gölbaşı'nda Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Mustafa Tecimen İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler şiir okudu, tiyatro gösterisi sundu.

Programda, Irak Cephesinde 29 Nisan 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Kut'ül Amare Savaşı'nı anlatan sunum yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, etkinlikteki konuşmasında, tarih bilincinin genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, programı hazırlayan öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.