Gölbaşı'nda Kamyonet Park Halindeki Araca Çarptı: 2 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kamyonetin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
A.D idaresindeki 02 ADF 202 Plakalı kamyonet, Çatalağaç köyü yakınlarında, İ.D. idaresindeki park halindeki 27 BAM 749 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel